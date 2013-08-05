Депутат назвав 5 способів відправити Тимошенко до Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові після зустрічі з Тимошенко сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Є десятки шляхів, яким чином це зробити.

Один з таких варіантів - це міжнародна угода,

другий варіант - це відповідне рішення суду,

третій варіант - це рішення Міністерства юстиції,

четвертий варіант - це рішення Державної пенітенціарної служби,

п’ятий варіант - це прийняття відповідного акту законодавства.

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Варіантів є десятки, але прийняття цього рішення лежить виключно в площині політичної волі Президента України Віктора Януковича”, - підкреслив Яценюк.

На його думку, ухвалення Януковичем рішення про лікування Тимошенко за кордоном “було б відповідальним політичним рішенням і це усунуло би перепони на шляху підписання угоди з Європейським Союзом”.