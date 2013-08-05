Депутат назвав 5 способів відправити Тимошенко до Німеччини
У Януковича є чимало юридичних варіантів, яким чином дозволити лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові після зустрічі з Тимошенко сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
“Є десятки шляхів, яким чином це зробити.
Один з таких варіантів - це міжнародна угода,
другий варіант - це відповідне рішення суду,
третій варіант - це рішення Міністерства юстиції,
четвертий варіант - це рішення Державної пенітенціарної служби,
п’ятий варіант - це прийняття відповідного акту законодавства.
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Варіантів є десятки, але прийняття цього рішення лежить виключно в площині політичної волі Президента України Віктора Януковича”, - підкреслив Яценюк.
На його думку, ухвалення Януковичем рішення про лікування Тимошенко за кордоном “було б відповідальним політичним рішенням і це усунуло би перепони на шляху підписання угоди з Європейським Союзом”.