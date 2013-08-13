Азаров думає, що треба шукати компроміс між свавіллям і доцільністю

Прем’єр-міністр Микола Азаров вимагає від контролюючих органів зменшити кількість перевірок бізнесу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ, про це він заявив у вівторок під час наради, на якій розглядався урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)».

«Нам необхідно знайти розумний компроміс між свавіллям перевіряючих органів і необхідністю перевіряти. Ми повинні запровадити ризикоорієнтований підхід, тобто визначити: де є високий ризик – там і перевіряти; де ризику немає, мають бути мінімальні перевірки», - сказав глава уряду.

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Він поставив завдання протягом тижня внести до законопроекту озвучені на сьогоднішній нараді пропозиції і передати йому на підпис, після чого документ буде направлений до Парламенту.