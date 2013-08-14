Активісти пропонують розібратись із зовнішнім боргом за прикладом Ісландії

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив один із лідерів об'єднання Андрій Семидідько.

«Валовий зовнішній борг України становить близько 136 млрд дол. При цьому загальна сума державного і гарантованого державою боргу – 68 млрд дол. Тобто більше половини зовнішніх боргів – це корпоративні борги. Потрібно ухвалити рішення, сидіти нам далі склавши руки як стороннім спостерігачам чи звернути увагу народу на ситуацію”, - сказав Семидідько.

“Народилася ідея про організацію референдуму, відокремити корпоративних позичальників від держборгу і притягувати до відповідальності людей, які допустили зростання боргів», - сказав він.

Семидідько навів приклад Ісландії, яка пережила кілька років тому дефолт за своїми боргами.

«Ісландія була загнана у борги. Голландія і Англія оголосили про її борги в 3,5 млрд дол. Населення країни відмовилося платити, ухваливши таке рішення на референдумі, банкіри були оголошені в розшук, затримані й понесли персональну відповідальність», - сказав він.

Керівники об'єднання «Громадська справедливість» мають намір розібратися в структурі боргів і після сформулювати текст питання, що виноситься на референдум.

«Якщо у нас є прямі претензії до МВФ, то ми поставимо питання з приводу сплати боргів МВФ. Якщо у нас прямі претензії за корпоративними боргами – поставимо це питання. Ми хочемо зменшити тиск на державу з боку зовнішніх запозичень», - заявив співзасновник «Громадської справедливості» Анатолій Башловка.

Семидідько відзначив, що в рамках підготовки до референдуму його організатори планують вивчити світовий досвід.

«Ми збираємося з'їздити до кількох країн, перейняти досвід і дізнатися, як у них це відбувалося і відбувається, а надалі через круглі столи і зустрічі анонсувати проведення референдуму», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України на кінець першого кварталу 2013 року збільшився на 1,2 млрд дол. (0,9%) і становив 136,3 млрд дол., що становить 76,9% ВВП. При цьому зовнішній борг банківського сектора в 1-му кварталі не змінився і становить 21,9 млрд дол. (12,3% ВВП). Зовнішній борг інших секторів економіки в 1-му кварталі збільшився на 1,6 млрд дол. – до 82,9 млрд дол. (46,8% ВВП).

Водночас, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за червень 2013 року знизилася на 0,56% - до 68,197 млрд дол. У січні-червні порівняно з початком року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 5,43%. У гривневому еквіваленті в травні загальна сума держборгу знизилася на 3,058 млрд грн, або на 0,56% - до 545,096 млрд грн.