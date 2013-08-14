Активісти пропонують розібратись із зовнішнім боргом за прикладом Ісландії
Громадське об'єднання «Громадська справедливість» оголошує про намір провести всеукраїнський референдум щодо питання чи варто платити за зовнішніми боргами.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявив один із лідерів об'єднання Андрій Семидідько.
«Валовий зовнішній борг України становить близько 136 млрд дол. При цьому загальна сума державного і гарантованого державою боргу – 68 млрд дол. Тобто більше половини зовнішніх боргів – це корпоративні борги. Потрібно ухвалити рішення, сидіти нам далі склавши руки як стороннім спостерігачам чи звернути увагу народу на ситуацію”, - сказав Семидідько.
“Народилася ідея про організацію референдуму, відокремити корпоративних позичальників від держборгу і притягувати до відповідальності людей, які допустили зростання боргів», - сказав він.
Семидідько навів приклад Ісландії, яка пережила кілька років тому дефолт за своїми боргами.
«Ісландія була загнана у борги. Голландія і Англія оголосили про її борги в 3,5 млрд дол. Населення країни відмовилося платити, ухваливши таке рішення на референдумі, банкіри були оголошені в розшук, затримані й понесли персональну відповідальність», - сказав він.
Керівники об'єднання «Громадська справедливість» мають намір розібратися в структурі боргів і після сформулювати текст питання, що виноситься на референдум.
«Якщо у нас є прямі претензії до МВФ, то ми поставимо питання з приводу сплати боргів МВФ. Якщо у нас прямі претензії за корпоративними боргами – поставимо це питання. Ми хочемо зменшити тиск на державу з боку зовнішніх запозичень», - заявив співзасновник «Громадської справедливості» Анатолій Башловка.
Семидідько відзначив, що в рамках підготовки до референдуму його організатори планують вивчити світовий досвід.
«Ми збираємося з'їздити до кількох країн, перейняти досвід і дізнатися, як у них це відбувалося і відбувається, а надалі через круглі столи і зустрічі анонсувати проведення референдуму», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України на кінець першого кварталу 2013 року збільшився на 1,2 млрд дол. (0,9%) і становив 136,3 млрд дол., що становить 76,9% ВВП. При цьому зовнішній борг банківського сектора в 1-му кварталі не змінився і становить 21,9 млрд дол. (12,3% ВВП). Зовнішній борг інших секторів економіки в 1-му кварталі збільшився на 1,6 млрд дол. – до 82,9 млрд дол. (46,8% ВВП).
Водночас, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за червень 2013 року знизилася на 0,56% - до 68,197 млрд дол. У січні-червні порівняно з початком року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 5,43%. У гривневому еквіваленті в травні загальна сума держборгу знизилася на 3,058 млрд грн, або на 0,56% - до 545,096 млрд грн.