Прокуратура затримала екс-мера Житомира

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

Згідно переданого УНІАН повідомлення, «Прокуратурою області затримано особу, яка підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Встановлено, що підозрюваний скоїв відчуження майна, під заставу якого два підприємства, фактичним власником яких він був, отримали кредити Європейського банку реконструкції та розвитку. Гарантією повернення даних кредитів виступала держава».

Діями підозрюваного завдано шкоди державі, в особі Національного банку України, який повернув заборгованість ЄБРР, на суму понад 20 млн грн.

Зараз затриманий перебуває під вартою.

Прокуратура офіційно не називає прізвища затриманого в інтересах слідства. Однак, як стало відомо УНІАН з інших джерел, йдеться про колишнього мера Житомира Георгія Буравкова, який був мером з 2002 по 2006 роки.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2006 року слідчі прокуратури області винесли постанову про притягнення Буравкова в якості обвинувачуваного за підозрою в розкраданні більше 6 млн доларів кредитів ЄБРР, які надавалися Україні для розвитку малого та середнього бізнесу по гарантії уряду, починаючи з 1995 року.

Тривалий час Буравков перебував у розшуку, однак останнім часом його бачили в Житомирі.

Він неодноразово бував у мерії Житомира, брав участь у зустрічах із журналістами.