Янукович прийняв вірчі грамоти від посла США

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після церемонії сторони обговорили актуальні питання українсько-американських відносин.

Як повідомляв УНІАН, Сенат затвердив Пайєтта на посаді посла США в Україні 9 липня. Він змінив Джона Теффта, який працював в Україні з листопада 2009 року. Новий посол склав присягу 30 липня в Держдепартаменті у Вашингтоні.

3 серпня Пайєтт прибув до Києва.