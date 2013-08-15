Янукович прийняв вірчі грамоти від посла США
17:21, 15 серпня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт.
Янукович зустрівся з послом США
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після церемонії сторони обговорили актуальні питання українсько-американських відносин.
Як повідомляв УНІАН, Сенат затвердив Пайєтта на посаді посла США в Україні 9 липня. Він змінив Джона Теффта, який працював в Україні з листопада 2009 року. Новий посол склав присягу 30 липня в Держдепартаменті у Вашингтоні.
3 серпня Пайєтт прибув до Києва.
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