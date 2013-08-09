Посол США хоче порибалити в Карпатах

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт своїм головним пріоритетом називає підтримку європейського вибору українського народу.

В інтерв'ю газеті «Вести» він сказав: «Цьому питанню я планую зараз приділити особливу увагу - аж до початку Вільнюського саміту».

Посол висловив надію, що президентські вибори 2015 року відповідатимуть високим міжнародним стандартам.

«Щодо президентських виборів: вибори 2010 року загалом вважаються вільними і чесними. Сподіваюся, що Україна зможе повторити це - і президентські вибори 2015 року відповідатимуть таким самим високим міжнародним стандартам. Посольство США продовжує підтримувати демократію і права людини, економічний розвиток, покращення охорони здоров'я і енергетичну незалежність - з тим, щоб Україна знайшла своє майбутнє у вільній і миролюбній Європі», - наголосив Пайєтт.

Кажучи про політику США щодо України, він відзначив, що «вона залишається політикою активної взаємодії». «Ті, з ким я розмовляв у Вашингтоні, з цікавістю стежать за всім, що тут відбувається. Ми готові підтримувати український народ в побудові сучасної, процвітаючої, демократичної європейської держави. Найближчими місяцями перед українським керівництвом відкрита історична можливість йти до європейської інтеграції, і я закликатиму скористатися цим шансом», - сказав посол.

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«Оскільки очевидно, що для майбутнього України ключову роль гратиме енергетична безпека, американські компанії також готові допомагати Україні розкрити її енергетичний потенціал. Ми хочемо допомогти Україні досягти справжньої енергетичної самостійності», - сказав він.

Як зазначив Пайєтт, у нього «багато друзів серед американців українського походження».

Також він розповів, що «напередодні від'їзду до України ми добре поспілкувалися з послом України в США Олександром Моциком. Поїли вареники, куліш і приготовану в українському стилі північноамериканську форель. Він сказав, що у вас у Карпатах теж водиться форель. Тепер хочу порибалити в Карпатах, зловити форель». «У Сполучених Штатах, як ви знаєте, дуже активна українська діаспора; я з багатьма з них зустрічався, вислуховував їхні думки, з цікавістю дізнавався про їхні сімейні історії. Сподіваюся придбати багато нових друзів і тут, в Україні», - сказав посол.

Пайєтт повідомив, що його дружина Мері вже в Києві, і так було завжди, всі 24 роки моєї дипломатичної кар'єри». «Як і я, вона така ж схвильована облаштуванням нашого нового будинку і можливістю дізнатися про Україну і її людей. Вона - вчителька молодших класів, працювала за фахом у кожній з країн, куди нас направляли, і збирається продовжити це і в Україні», - розповів він.

За словами Пайєтта, їхня донька Клер приїхала до Києва «і проведе тут кілька тижнів, а потім повернеться до Каліфорнії - там у вересні у неї починається навчальний рік в університеті».

«Син Уїльям вчиться на архітектора на Східному побережжі США, але скоро теж приїде до нас в Україну в гості. А ще в Києві з нами наш домашній улюбленець - золотистий ретривер Макс, який зараз ніжиться на сонечку на дворі будинку», - сказав посол.

Пайєтт повідомив, що вивчає українську мову. «Можна багато що дізнатися про країну, спілкуючись з її людьми за обіднім столом. Я сподіваюся, у мене буде можливість зустрічатися і спілкуватися з моїми новими українськими друзями в неформальній обстановці - саме для цього кожен мій ранок у Вашингтоні впродовж якогось часу перед від'їздом до Києва починався з уроку української. Я збираюся продовжувати вивчення мови в посольстві», - сказав він і зазначив: «Отже, думаю, зможу в своєму наступному відеозверненні більше сказати українською, відповідаючи на питання, які я всіх закликаю задавати на сторінці посольства у «Фейсбуці».

Як повідомляв УНІАН, Сенат затвердив Пайєтта на посаді посла США в Україні 9 липня. Він змінив Джона Теффта, який працював в Україні з листопада 2009 року. Новий посол склав присягу 30 липня в Держдепартаменті у Вашингтоні. 3 серпня Пайєтт прибув до Києва.

Пайєтт раніше працював заступником посла США в Індії, генеральним консулом в Гонконгу, віце-консулом у Гондурасі.