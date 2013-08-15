У Лукашенка готуються приймати глав країн СНД

25 жовтня в Мінську відбудеться засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляє Інформаційно-аналітичний департамент Виконавчого комітету СНД, на сьогодні формуються порядки денні засідань Ради міністрів закордонних справ і Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав, які планується провести 24 і 25 жовтня 2013 року, відповідно.

За інформацією головуючого в Раді постпредів, постійного повноважного представника Республіки Білорусь при статутних й інших органах Співдружності Василя Пугачова, проект порядку денного засідання Ради розділів глав Співдружності на даному етапі включає 18 питань, що охоплюють різні сфери інтеграційної взаємодії в рамках СНД. Деякі з них схвалені Радою міністрів закордонних справ СНД, наприклад, про оголошення 2014 року Роком туризму в СНД, про Концепцію співпраці держав-учасниць Співдружності у боротьбі із злочинами, що здійснюються з використанням інформаційних технологій, про Угоду про порядок формування і застосування спільних груп фахівців (експертів) прикордонних відомств для швидкого реагування на загрози прикордонній безпеці на зовнішніх кордонах держав-учасниць СНД.

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Низку питань належить обговорити на засіданні РМЗС СНГ 24 жовтня – напередодні засідання РГД: про програми спільних заходів боротьби із злочинністю, у боротьбі з тероризмом і іншими насильницькими проявами екстремізму, із незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, у боротьбі з торгівлею людьми на 2014–2018 роки; про єдині ювілейні нагороди, засновані до 70-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років; про Угоду про статус Економічного Суду СНД. За пропозицією Ради з гуманітарної співпраці до проекту порядку денного включено питання про реалізацію в 2014 році Міждержавної програми «Культурні столиці Співдружності» в Республіці Казахстан і Киргизькій Республіці тощо.

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання Ради глав держав СНД відбулося 5 грудня 2012 в Ашхабаді (Туркменістан).