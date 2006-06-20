Примусовий борщ у поїздах подаватимуть з вересня

Обов`язкове харчування в українських поїздах буде введено через один-два місяці, швидше за все, з 1 вересня, заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, згідно з попередніми розрахунками, вартість харчування в плацкартних вагонах становитиме 5-7 грн., в купейних - 12-14 грн. і у вагонах «СВ» - 14-20 грн. Їжа відрізнятиметься за асортиментом, уточнив В.ГЛАДКІХ.

Також він повідомив, що постачальник харчування буде визначений на конкурсній основі.

В.ГЛАДКІХ висловив побажання, щоб в меню входив український борщ, за прикладом того, як в російських потягах є фірмова залізнична солянка.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня гендиректор «Укрзалізниці» підтвердив, що відомство запроваджуватиме харчування в потягах. За словами В.ГЛАДКІХ, поки що планується вводити харчування в «СВ» і купе на денних поїздах підвищеної комфортності. Гендиректор «Укрзалізниці» повідомив, що 1 червня, в ході своєї поїздки у Донецьк, він провів опитування пасажирів купе поїзда, в якому їхав, і 90% з них висловилися за введення харчування.

Щодо протесту проти введення обов`язкового харчування В.ГЛАДКІХ заявив: «Це якісь певні сили намагаються нав`язати». Що стосується ціни на харчування, то В.ГЛАДКІХ зазначив, що «Укрзалізниця» буде її вивчати і дивитися на те, щоб «вона відповідала величині ціни на квиток».

Антимонопольний комітет України виступає проти введення обов`язкового харчування на залізниці. У прес-службі АМК зазначили, що якщо залізниця введе обов`язкове харчування, включаючи його у вартість квитків, Комітет вважатиме такі дії зловживанням монопольним становищем. В цьому випадку щодо залізничного монополіста можуть бути застосовані фінансові санкції - до 10% річного доходу підприємства. Раніше гендиректор «Укрзалізниці» В.ГЛАДКІХ розповідав про можливість того, що з часом в поїздах введуть харчування (аналогічно харчуванню в літаках), яке включатиметься в ціну квитка.