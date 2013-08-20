П'ятьох нардепів годину «маринували» у приймальні Захарченка

Народні депутати від фракції "Свобода" Андрій Мохник, Юрій Сиротюк, Олександр Мирний, Павло Кириленко, Едуард Леонов вимагають від керівництва Міністерства внутрішніх справ надати інформацію, хто дав вказівку не пропускати народних депутатів до Київради 19 серпня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Свободи».

"Сьогодні народні депутати від ВО "Свобода" Андрій Мохник, Юрій Сиротюк, Олександр Мирний, Павло Кириленко, Едуард Леонов прибули до міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з вимогою невідкладного прийому у зв’язку із ситуацією, що мала місце 19 серпня 2013 року біля Київради. Напередодні на цих депутатів працівники правоохоронних органів здійснили напади, перешкоджали депутатській діяльності, посягали на життя державних діячів. Лише за годину депутатів прийняв заступник міністра Віктор Ратушняк", - йдеться у повідомленні прес-служби.

На тему: Яценюк розповів, як міліція била нардепів: кількох забрали в лікарню (фото, відео)

У партії зазначають, що депутати звернулися до нього з вимогою надати письмову відповідь на низку запитань, зокрема, хто здійснював оперативне керівництво правоохоронцями 19 серпня біля Київради, скільки працівників правоохоронних органів та які спецпідрозділи було задіяно, хто дав вказівку в порушення прямої норми Конституції не пропускати депутатів ВР до Київради, чи встановлено особи працівників спецпідрозділів міліції, які били народних депутатів і які до цих осіб застосовано дисциплінарні заходи, чи відбувається службове розслідування щодо зазначених подій, чи ознайомлено працівників МВС із Законом України «Про статус народного депутата України».

Однак, за інформацією прес-служби, Ратушняк заявив, що доки немає результатів розслідування прокуратури і рішення суду – ніхто з міліції не буде відсторонений.

Як повідомляв УНІАН, до прокуратури Шевченківського району звернулися народні депутати із заявами про протиправні дії правоохоронців під час сутичок, що сталися під стінами КМДА та безпосередньо в будівлі.

Відомості, викладені у заявах депутатів щодо перевищення міліціонерами своїх службових повноважень, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження розпочато за заявою працівника міліції щодо спричинення йому тілесних ушкоджень з боку народних депутатів під час подій біля мерії.

За цим фактом прокуратурою розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України «Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків з охорони громадського порядку».

Нагадаємо, 19 серпня, більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв’язку із завершенням 2 червня ц. р. п’ятирічного терміну повноважень столичної ради.

Народні депутати ввід опозиції намагалися прорватися до Київради, однак їх не пропустили правоохоронці.

Після того як під час штовханини під стінами мерії вибили вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів увірвались всередину.

Бійці «Беркуту» намагалися перешкодити народним депутатам потрапити в будівлю, виникла сутичка.

Народні депутати були заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.