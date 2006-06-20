Українська, єврейська та польська молодь зустрінеться на львіському ”Ковчезі”

У Львові відбудеться Міжнаціональний міжконфесійний молодіжний семінар українських, єврейських та польських студентів «Ковчег». Прес-конференція відбудеться 21 червня 2006 р. о 10.00 в приміщенні Українського католицького університету у Львові (вул Свенцицького, 17).. Урочисте відкриття та початок семінару «Ковчег» – 21 червня о 14-00 в Унівському монастирі. Фестиваль триватиме до 24 червня. Телефони: (0562) 36-87-11, 8-050-452-21-63, 8-050-340-45-66.

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