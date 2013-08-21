Азаров каже, що Україна не хоче пільг від МС, але просить грати за правилами

Україна закликає своїх торгових партнерів, зокрема, учасників Митного союзу, дотримуватися правил взаємної торгівлі, визначених Світовою торговою організацією (СОТ) і Угодою про зону вільної торгівлі СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

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«Ми закликаємо партнерів до справедливого застосування правил торгівлі на основі положень СОТ і діючої Угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД. І самі ми маємо бути готові виконувати ці правила», - сказав Азаров.

При цьому він відзначив, що Україна не чекає від Митного союзу ніяких пільг у взаємній торгівлі.

«Потрібно враховувати реальності такими, якими вони є. Митний союз і нові правила в ньому і є такою реальністю. Пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо», - сказав Азаров.