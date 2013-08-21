Яценюк каже, що Німеччина зголосилась виправити помилку Януковича

Про це заявив голова Політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на сесії «Євроінтеграція – запорука незалежності України та сприяння її демократизації» Світового конгресу українців у Львові в середу, 21 серпня, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

За словами Яценюк, для того, аби Угода з ЄС була підписана, Україна має виконати три базові умови, перша з яких – це звільнення Юлії Тимошенко.

«Ми вимагаємо від української влади і персонально від Віктора Януковича зупинити політичні переслідування в країні. І як перший крок до звільнення Юлії Тимошенко - надати їй можливість отримати ургентну медичну допомогу в Німеччині. Уряд Німеччини на це зголосився, і це відповідальне політичне рішення і виправлення злочинної помилки і несправедливості, яка була допущена режимом президента Януковича по відношенню до його основного політичного опонента – Юлії Тимошенко. Вона повинна бути на свободі», - заявив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц. р. донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Донька Тимошенко наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідизації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.