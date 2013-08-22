Власенко пояснив логіку ЄСПЛ щодо «газового вироку» Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові сказав журналістам захисник Тимошенко Сергій Власенко.

На думку захисника, це повинен зробити Верховний Суд України з огляду на рішення Європейського суду з прав людини у справі Тимошенко.

«Логіка рішення Європейського суду з прав людини дуже проста. Суддя Кірєєв діяв усупереч закону, його дії Європейський суд назвав суддівським свавіллям, а його рішення прийняте внаслідок суддівського свавілля. Кірєєв не діяв на підставі старого КПК, він діяв усупереч старому КПК, тобто - певний період цього процесу суддя Кірєєв був упередженим суддею і діяв незаконно. Тому весь вирок постановлений упередженим суддею, він повинен бути скасований в цілому, а не в частині», - сказав Власенко.

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Водночас захисник висловив переконання, що опір повторному розгляду «газового вироку» Тимошенко буде чинитися на всіх рівнях судової системи.

«Верховний Суд зобов’язаний скасувати цей вирок, відповідно до українського законодавства. Тому я дуже чекаю на рішення Вищого спеціалізованого суду, як же вони нам відмовлять, щоб не передавати справу до Верховного Суду. Якщо станеться чудо і Вищий спеціалізований суд визнає, що їх колегія діяла незаконно і треба передавати справу до Верховного Суду, я дуже чекаю, як Верховний Суд нам відмовить», - зазначив Власенко з іронією.

Відповідаючи на питання журналістів, чи присутність Тимошенко в суді під час розгляду «газового вироку» є обов’язковою, Власенко сказав: «Насправді ця присутність не є обов’язковою, але якщо буде її заява про те, що вона бажає взяти участь, то тоді її участь є обов’язковою».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко подав до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд заяву з вимогою переглянути «політично вмотивований» вирок у «газовій» справі.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

18 липня у прес-службі Міністерства юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко