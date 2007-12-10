Ющенко обговорив з Яценюком кандидатури двох міністрів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ кандидатури міністра закордонних справ та міністра оборони.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.

За її словами, у ході зустрічі глави держави з А.ЯЦЕНЮКОМ також обговорювалось питання представлення Президентом кандидатури прем’єр-міністра України