Ющенко обговорив з Яценюком кандидатури двох міністрів

15:40, 10 грудня 2007
Політика
1950

Президент і голова ВР поговорили і про Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ кандидатури міністра закордонних справ та міністра оборони.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.

За її словами, у ході зустрічі глави держави з А.ЯЦЕНЮКОМ також обговорювалось питання представлення Президентом кандидатури прем’єр-міністра України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter