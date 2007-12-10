Ющенко обговорив з Яценюком кандидатури двох міністрів
15:40, 10 грудня 2007Політика
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Президент і голова ВР поговорили і про Тимошенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ кандидатури міністра закордонних справ та міністра оборони.
Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.
За її словами, у ході зустрічі глави держави з А.ЯЦЕНЮКОМ також обговорювалось питання представлення Президентом кандидатури прем’єр-міністра України
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