Азаров з Медведєвим провели віч-на-віч майже 2 години

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, зараз у заміській резиденції російського прем'єра “Горки-9” починається робочий обід за участю членів делегацій.

На даний момент про результати переговорів прем'єрів двох країн журналістів не повідомили.

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Як повідомляв УНІАН, до складу української делегації входять віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко, міністр юстиції України Олена Лукаш, радник президента України - керівник головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко, перший заступник міністра доходів і зборів України Степан Дериволков, заступник міністра промислової політики України - керівник апарату Наталія Бойцун, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій Пятницький, урядовий уповноважений з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян та представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов.

Російську делегацію на переговорах представляють перший заступник голови уряду Російської Федерації Ігор Шувалов, заступник голови уряду Російської Федерації – керівник апарату уряду Сергій Приходько, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, помічник президента РФ Сергій Глазьєв, міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Василь Небензя, член колегії (міністр) Євразійської економічної комісії Тетяна Валова, член колегії (міністр) Євразійської економічної комісії Андрій Слєвньов.