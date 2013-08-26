Азаров повертається з дачі Медведєва

Прем’єр-міністр України Микола Азаров завершив переговори зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим та відбув до Києва. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, після зустрічі в заміській резиденції російського прем’єра «Горки-9» підходу до преси не було передбачено. Водночас, як стало відомо УНІАН, «за підсумками зустрічі конкретних домовленостей не було досягнуто. Це був черговий раунд переговорів. Сторони зосередилися на знаходженні можливих шляхів взаємодії двох держав у контексті майбутнього підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС», - сказав співрозмовник агентству.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола Азаров здійснює робочий візит до Росії. Програмою робочого візиту заплановано зустріч із головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим у форматі віч-на-віч та розширеному складі.

Зустріч прем`єр-міністра України М.Азарова і прем`єр-міністра Росії Д.Медведєва у форматі віч-на-віч тривала майже дві години.

Прем`єр-міністр Росії Д.Медведєв запропонував прем`єр-міністрові України М.Азарову обговорити юридичні, організаційні та економічні наслідки від підписання угоди між Україною і Євросоюзом про асоціацію, а також ті можливості, які пов`язані з можливим членством України в Митному союзі.

Прем`єр-міністр України М.Азаров виступив за відновлення і нарощування двостороннього товарообігу між Україною і Росією.