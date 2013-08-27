Величезна яма на одній з "артерій" Одеси паралізувала рух транспорту
13:36, 27 серпня 2013Суспільство
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В Одесі на одній з основних магістралей в районі автовокзалу утворилася величезна яма, рух транспорту перекрито.
Вода розмила дорожнє покриття на Балківській
Як передає кореспондент УНІАН, довжина провалу близько 4 метрів, ширина – близько 2-х.
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Як пояснили УНІАН в управлінні ДАІ ГУ МВС в Одеській області, яма по вулиці Балківській утворилася ввечері 26 серпня.
Згідно з повідомленням, під час підключення новобудови до газової системи було пошкоджено магістральний водопровід «Інфоксводоканалу» і вода розмила дорожнє покриття.
Зараз місце провалу обгороджене, рух транспорту перекрито, через що на вул. Балківській утворився автомобільний затор.
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