Необхідно найперше розглянути законопроекти, які вимагає Європа - регіонал

Про це Олійник сказав у коментарі УНІАН.

“Необхідно найперше розглянути законопроекти, які вимагає Європа, - зміни до Конституції України, які опозиція не хоче, там, де Венеціанська комісія рекомендувала забрати функцію у парламенту - призначати і звільняти суддів, і все це делегувати Вищій раді юстиції, змінити її склад, тобто там не повинні бути прокурори, міністри, а повинні бути судді”, - зауважив Олійник.

Він наголосив, що також парламент має ухвалити закон “Про прокуратуру”.

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Олійник підкреслив, що також виникне питання щодо ухвалення змін до законодавства, які стосуються запобігання та протидії дискримінації.

При цьому депутат висловив думку, що в Україні не існує дискримінації представників сексуальних меншин.

“Я вам скажу відверто, що подібні законопроекти, і про це необхідно відкрито говорити, - це крок на скасування Біблії, бо далі підуть геї, одностатеві шлюби. От хто хоче скасування Біблії, то нехай поїде до матері і попросить благословіння. Я, як представник сексуальної більшості, категорично проти — немає цієї теми, її не потрібно регулювати”, - додав Олійник.

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Він додав, що не чув, щоб в Україні когось не прийняли на роботу, тому що він нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Олійник зазначив, що “більшість в парламенті налаштована не підтримати законопроект, бо немає сьогодні предмету для регулювання”.

Крім того, Олійник наголосив, що парламент у першочерговому порядку має розглянути ряд економічних законопроектів.

“Думаю, що будуть пропозиції від уряду щодо зниження податків, будуть питання, пов'язані з безпекою руху, щодо підвищення штрафів”, - додав депутат.

На запитання, чи очікує він якихось несподіванок в парламенті на майбутній сесії, Олійник відповів: “Не очікую. Все що могла показати опозиція - вже показала, в цілому вийшла бульбашка”.