Тимошенко вийшла від Ющенка задоволена

Відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера БЮТ Юрії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомив керівник інформаційного департаменту БЮТ Віталій ЧЕПІНОГА.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО задоволена результатами сьогоднішньої зустрічі. Після цієї зустрічі її переконаність у створенні демократичної коаліції зміцніла, сказав В.ЧЕПІНОГА.