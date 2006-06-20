Тимошенко вийшла від Ющенка задоволена

17:55, 20 червня 2006
Політика
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Її переконаність зміцніла

Відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера БЮТ Юрії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомив керівник інформаційного департаменту БЮТ Віталій ЧЕПІНОГА.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО задоволена результатами сьогоднішньої зустрічі. Після цієї зустрічі її переконаність у створенні демократичної коаліції зміцніла, сказав В.ЧЕПІНОГА.

 

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