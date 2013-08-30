У Кремлі не обіцяють, що Путін говоритиме з Обамою на G20

Про це заявив помічник Президента РФ Юрій Ушаков.

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"З Обамою зустріч не планується. Вона не планувалася насамперед тому, що і ми, і американці готували повномасштабний візит до країни, який, як ви знаєте, не відбудеться", - сказав він журналістам, передає РІА «Новости».

За словами Ушакова, Президент Росії як організатор саміту, "природно, вітатиме Обаму в числі інших лідерів, потисне йому руку, а далі подивимося". Відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч двох лідерів "на ногах", помічник Президента повідомив, що "все можливо". "Зараз ця зустріч не планується", - зазначив він.

"У ході саміту у них буде багато можливостей переговорити. Буде це "на ногах" чи сидячи в кріслах, я не знаю", - сказав Ушаков.

Як повідомляв УНІАН, після того, як Росія надала втікачу екс-співробітникові спецслужб США Едварду Сноудену тимчасовий притулок, Білий дім заявляв, що переглядає доцільність двосторонньої зустрічі Обами і Путина в Москві, яка повинна була відбутися у вересні після петербурзького саміту G20.

7 серпня Білий дім оголосив, що двосторонню зустріч президентів США і РФ у вересні скасовано через відсутність прогресу в порядку денному. Крім того, американська влада заявила, що врахувала рішення Росії щодо Сноудена.