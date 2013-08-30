Тітушко і Сніцарчук уклали мирову угоду

Вадим Тітушко, Сергій Приходько та Михайло Пшук визнали себе винними у скоєнні хуліганських дій і побитті журналістів Владислава Соделя та Ольги Сніцарчук під час акцій 18 травня в Києві та уклали з ними мирову угоду.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ сьогодні під час судового засідання оголосила слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Лариса Радуцька, зауваживши, що така угода між обвинуваченими та потерпілими була укладена 28 серпня.

Радуцька також зазначила, що четвертий обвинувачуваний Андрій Ярошенко відмовився укласти таку угоду, у зв’язку з чим, відповідно до норм чинного законодавства, кримінальне провадження щодо Тітушка, Пшука та Приходька було виділено в окреме провадження.

Коментуючи журналістам свою відмову від укладання мирової угоди з потерпілими журналістами, Ярошенко зазначив, що не погоджується, що він вчиняв хуліганські дії та перешкоджав журналістам виконувати їхні професійні обов’язки. Втім, він визнав, що вчиняв грубе порушення громадського порядку, про що зараз жалкує.

“Так, я погоджуюсь, що порушив громадський порядок... Я шкодую, що там опинився і був у тому місці”, - сказав Ярошенко, зауваживши також, що він жалкує стосовно того, що трапилось із журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.