Шанси на підписання Угоди з Євросоюзом є кращими, ніж будь-коли раніше - МЗС
12:47, 02 вересня 2013Політика
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Заступник міністра закордонних справ Віктор Майко заявляє, що на сьогодні шанси на підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом є кращими, ніж будь-коли раніше.
В Україні “революційними темпами змінюється законодавство”
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед студентами Київського інституту міжнародних відносин.
“Ще рік тому і в Україні, і в Європі стосовно підписання Угоди про асоціацію панував достатньо песимістичний настрій. Але сьогодні шанси на укладення угоди є кращими, ніж будь-коли раніше. Це визнають усі”, - сказав Майко.
За його словами, це сталося завдяки тому, що в Україні відбуваються реформи та “революційними темпами змінюється законодавство”.
Як сказав Майко, впродовж останніх місяців реформаторська активність була безпрецедентною. “Європа це бачить і робить висновки”, - додав він.
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