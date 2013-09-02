Шанси на підписання Угоди з Євросоюзом є кращими, ніж будь-коли раніше - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу перед студентами Київського інституту міжнародних відносин.

“Ще рік тому і в Україні, і в Європі стосовно підписання Угоди про асоціацію панував достатньо песимістичний настрій. Але сьогодні шанси на укладення угоди є кращими, ніж будь-коли раніше. Це визнають усі”, - сказав Майко.

За його словами, це сталося завдяки тому, що в Україні відбуваються реформи та “революційними темпами змінюється законодавство”.

Як сказав Майко, впродовж останніх місяців реформаторська активність була безпрецедентною. “Європа це бачить і робить висновки”, - додав він.