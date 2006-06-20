В районі київського Гідропарку потонув хлопчик
19:14, 20 червня 2006Політика
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Водолази шукають тіло
У Києві під час купання в Дніпрі потонув 10-річний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні о 15.30 у Києві у Венеціанській затоці Дніпра, залишившись без нагляду дорослих, під час купання з групою дітей, потонув хлопчик 1996 року народження.
Пошук тіла ведуть водолази-рятувальники ДКП “Плесо”.
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