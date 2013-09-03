У Росії хочуть створити нові "позашляховики"

Про це повідомляє Motor.ru з посиланням на агентство REGNUM. Обласний уряд вже схвалив три проекти, які присвячені майбутній моделі .

Перший проект передбачає створення «вітчизняного легкового автомобіля типу 4х4 малого класу підвищеної прохідності» , збірку якого розраховують налагодити в Нижегородському регіоні. Реалізацією цієї ідеї займатиметься фірма «РусАвто - НН» .

Другий проект, який підготовлено ТОВ СКБ «Резерв», займатиметься розробкою несучого кузова на основі полімерних матеріалів, який отримає майбутній автомобіль .

Третій проект носить назву «Learning Effectively Tool» і має статус освітнього. Він, ймовірно, передбачає підготовку кадрів для виробництва моделі.

Детальної інформації про майбутнє позашляховика поки що немає.

Зазначимо, що Нижегородський бізнес-інкубатор було створено у 2007 році. Зараз він займає площу понад 2,6 тисячі квадратних метрів. На території інкубатора знаходяться більше 12 компаній - резидентів .