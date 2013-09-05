Американська актриса Скарлетт Йоханссон заручена - ЗМІ

Про це повідомляє РИА-Новости з посиланням на американський журнал People.

За словами неназваного джерела видання, актриса і репортер "побралися і дуже щасливі". В якості підтвердження інформації про заручини Йоханссон і Дорьяка, які нібито відбулися близько місяця тому, журналісти наводять той факт, що минулого тижня в Італії зірку екрану бачили з діамантовою обручкою на пальці. Представники актриси поки ніяк не прокоментували дану інформацію.

На початку цього року західні ЗМІ вже писали про заручини Йоханссон і Дорьяка, також вирішивши, що обручка на пальці дівчини є свідченням нової і серйозної стадії її відносин з давнім другом. Пізніше представники актриси інформацію про її заручини спростували.

Свою першу кінороль Йоханссон зіграла в 1994 році у фільмі "Норт". На сьогоднішній день на її рахунку близько 30 фільмів. Улюблениця культового режисера Вуді Аллена знялася в трьох його картинах - "Матч -Пойнт", "Сенсація" та "Вікі Крістіна Барселона". Актриса також відома завдяки фільмам "Заклинач", " Світ примар" , "Труднощі перекладу" , "Дівчина з перловою сережкою" і "Чорна орхідея". У 2012 році Йоханссон отримала зірку на голлівудській "Алеї слави".

Приватне життя актриси часто ставало предметом пліток "жовтої" преси": їй приписували романи з голлівудськими зірками Джаредом Лєто, Бенісіо дель Торо, Марком Уолбергом та музикантом Джастіном Тімберлейком. У 2008 році Йоханссон вийшла заміж за актора Райана Рейнольдса, з яким розлучилася в 2010 році.