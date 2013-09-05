СБУ з'ясує, чи є серед сирійських терористів українці

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, такі заходи уже проводяться певний час, і жодного підтвердження ця інформація не отримала.

Разом з тим встановлено, що на території АР Крим прибічники організації Хіз-бут-Тахрір серед мусульманської громади, особливо серед молоді, ведуть активну агітацію щодо «допомоги Сирії».

У Службі безпеки наголосили, що така агітацію є незаконною.

«СБУ гостро реагує на такі випадки. І надалі українська спецслужба вживатиме усіх передбачених чинним законодавством заходів для недопущення незаконної участі громадян України у військових діях на території інших держав», - підкреслюється у повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня посол Сирії в Україні Мохамед Саїд Акіль заявив, що серед терористів, які воюють у Сирії на боці опозиції, є українці.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає безпідставною заяву посла Сирії про нібито участь громадян України у сирійському конфлікті на боці озброєної опозиції.