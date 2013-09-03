ООН: кількість біженців з Сирії перевищила 2 мільйони - BBC

Лише за останні три місяця з країни втекли півмільйона людей, повідомляє BBC Україна з посиланням на агентство.

Понад 700 тисяч людей виїхали до Лівану, і тепер серед сирійців вимушених переселенців більше, аніж з-поміж представників будь-якої іншої національності.

Франція і США наполягають на необхідності військових дій проти сирійської армії, на яку вони покладають провину за застосування хімічної зброї.

"Сирія - це залиті кров'ю жінки, діти й чоловіки, які часто перетинають кордони, маючи лише одяг, у який вбрані", - йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За даними ООН, близько половини біженців - діти, і приблизно три чверті з них у віці до 11 років.

Найбільша кількість біженців прибула до Лівану, хоча він є найменшим із сусідів Сирії.

Як вважають, у цій країні на шість ліванців зараз припадає один сирієць.

Найбільша хвиля

Йорданія і Туреччина - на другому і третьому місцях за кількістю сирійських біженців.

Такий приплив біженців, є "величезним тягарем для інфраструктури, економіки й суспільства" цих країн, зазначило УВКБ ООН, і ще раз закликало надати їм масивну міжнародну підтримку, аби допомогти впоратися з кризою.

Міжнародні доброчинні організації також намагаються допомогти, але вони мають лише 47% від коштів, необхідних для задоволення основних потреб біженців, додає УВКБ ООН.

Одна з найбільших хвиль біженців в ході сирійському конфлікту була зафіксована в середині серпня, коли тисячі людей з північно-східної частини Сирії перетнули кордон з Іракським Курдистаном.

Ірак, куди втекли понад 170 тисяч людей, - четверта країна за кількістю сирійських біженців.

Водночас в межах самої Сирії кількість вимушено переміщених людей сягає 4,25 млн, каже УВКБ ООН. Це означає, що зараз вимушених переселенців серед сирійців більше, аніж у випадку з будь-якою іншою країною.

Конфлікт у Сирії призвів до найбільшого за 20 років напливу біженців з часів геноциду в Руанді 1994 року, зазначає УВКБ ООН.

За підрахунками, після початку повстання проти правління Башар Асада загинули понад 100 тисяч сирійців.