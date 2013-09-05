Єфремов пояснив відсутність у порядку денному одного з "єврозаконів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Зокрема, відповідаючи на питання журналістів, чому даний проект закону не був внесений до сьогоднішнього порядку денного, він відзначив: «Голосів для підтримки законопроекту про протидію дискримінації в залі Верховної Ради немає».

На тему: Верховна Рада не дала визначення "сексуальної орієнтації"

Як повідомляв УНІАН, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України про запобігання і протидію дискримінації в Україні № 2342 був зареєстрований у Верховній Раді України 19 лютого 2013 року. Суб'єкт представлення законодавчої ініціативи - Кабінет міністрів України.

Законопроект вводить в законодавство України новий термін “сексуальна орієнтація”, пропонує уточнити визначення і форми дискримінаційних дій в законі «Про принципи запобігання і протидії дискримінації в Україні» і посилити відповідальність за них.

У лютому цього року міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що закон про протидію дискримінації стане частиною реформ у рамках виконання першої фази Плану з лібералізації візового режиму з ЄС.

14 травня голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат від “УДАРу” Валерій Пацкан заявив, що Угоду про асоціацію з ЄС без ухвалення закону про запобігання і протидію дискримінації в Україні не буде підписано.