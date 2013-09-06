Сенат США проголосує щодо Сирії в річницю зруйнування веж-близнюків

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Politico.

Раніше проект резолюції, яка дає право адміністрації на військовий удар проти Сирії, був схвалений профільним комітетом сенату. Щоб отримати законну силу, резолюція повинна бути схвалена також палатою представників конгресу. У палаті представників готуються як мінімум дві альтернативні резолюції.

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Підготовлений сенатом проект документа передбачає санкцію на застосування сили проти Сирії на строк до 90 днів. Президент США Барак Обама звернувся до конгресу за підтримкою військової операції, метою якої заявлено запобігання подальшого використання хімічної зброї в Сирії.