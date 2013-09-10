Виступ дуету Світязь у Палаці Україна

30 вересня на головній сцені країни готується грандіозний концерт артистів унікального жанру. Це єдиний і неповторний український ДУЕТ СВІТЯЗЬ . Хто змушує всіх сміятися , хто тонко помічає музичні нюанси в хітах наших улюбленців , хто з ювелірною точністю і любов'ю копіює інтонації , характер , і особисті особливості , створює смішні тексти - тільки Дует Світязь - союз лірики та гумору - заслужені артисти України Дмитро Гершензон та Анатолій Говорадло .

Артисти унікального жанру і особливого таланту. Хто може майстерно пародіювати Йосипа Кобзона , Аллу Пугачову , Філіпа Кіркорова , Ірину Аллегрову , Миколи Баскова - і всіх - всіх улюблених наших артистів , які нестримно сміються разом з нами ? Наші улюблені Анатолій Говорадло і Дмитро Гершензон .

Микола Басков сприйняв пародію на себе відмінно і пішов далі всіх - на своєму сольному концерті в Києві він виконав пародію разом з дуетом : « Цвітуть Чи квіти « зацветалие » , мечтут чи мрії « замечталие » - такий варіант популярної « Шарманки дозволили собі «музичні терапевти »Дмитро Гершензон та Анатолій Говорадло . Спочатку був ВІА « Світязь» , у різні роки солістами були і Василь Зінкевич , та Лілія Сандулеса , і Олександр Сєров і багато інших. Колектив гастролював по всьому світу , артисти отримували визнання і «... так сталося , что в« Світязі »залишилися тільки ми вдвох з Дмитром » ( з інтерв'ю Анатолія Говорадло ) . І почалося нове життя . Анатолій Говорадло і Дмитро Гершензон зізнаються - « шкодуємо тільки про одне - що не зайнялися цим жанром раніше» . А музична тусовка Росії та України живе і творить під пильною увагою ДУЕТУ СВІТЯЗЬ .

У ювілейному концерті в Палаці « Україна » Дует Світязь представить свої самі колоритні концертні номери , смішні пародії на наших улюблених артистів і заспівають хітові пісні - «Ні , я не ту кохав » , « Келих терпкого вина » , написаних ДУЄТОМ СВІТЯЗЬ і безліч яскравих і Улюблені нами пісень. Ювілярів привітають і подарують глядачам свої найкращі пісні друзі , з якими пов'язані багато років концертного життя Дуету - Василь Зінкевич , Оксана Білозір , Ян Табачник , Тетяна Недєльська , Іво Бобул , Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко - «Кролики» , «Тартак ».

ДУЕТ СВІТЯЗЬ ГАРАНТУЄ - ВЕЧІР БУДЕ теплій та веселій ! 30 вересня, Палац « Україна »