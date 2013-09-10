Янукович присутній на матчі Україна-Англія

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Гра відбувається на НСК «Олімпійський» у Києві.

Ця гра стане ключовою в плані розподілу місць у групі для трійки провідних команд: крім України та Англії на поїздку на ЧС влітку наступного року також реально претендує збірна Чорногорії. На даний момент, в турнірній таблиці у англійців і чорногорців по 15 очок, у українців - 14.