Янукович присутній на матчі Україна-Англія
22:04, 10 вересня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович присутній на відбірковому матчі до чемпіонату світу з футболу 2014 року між збірними командами України та Англії.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Гра відбувається на НСК «Олімпійський» у Києві.
Ця гра стане ключовою в плані розподілу місць у групі для трійки провідних команд: крім України та Англії на поїздку на ЧС влітку наступного року також реально претендує збірна Чорногорії. На даний момент, в турнірній таблиці у англійців і чорногорців по 15 очок, у українців - 14.
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