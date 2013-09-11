Баррозу: ЄС не може повернутися спиною до України
11:59, 11 вересня 2013Політика
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Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу вважає, що ЄС не може повернутися спиною до таких країн, як Україна.
Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу
Як передає кореспондент УНІАН, про це Баррозу заявив сьогодні під час щорічного виступу в Європарламенті на тему “Стан ЄС”.
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“Для таких країн, як Україна, які шукають більших зв’язків з ЄС... Ми не можемо повернутися до них спиною”, - сказав Президент Єврокомісії.
Він також підкреслив, що розширення було успішним для ЄС, як і політика сусідства, і наголосив на необхідності подальшого розвитку проекту “Східного партнерства”.
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