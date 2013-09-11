Баррозу: ЄС не може повернутися спиною до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Баррозу заявив сьогодні під час щорічного виступу в Європарламенті на тему “Стан ЄС”.

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“Для таких країн, як Україна, які шукають більших зв’язків з ЄС... Ми не можемо повернутися до них спиною”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він також підкреслив, що розширення було успішним для ЄС, як і політика сусідства, і наголосив на необхідності подальшого розвитку проекту “Східного партнерства”.