Симоненко сказав, коли документи щодо референдуму потраплять до ЦВК

Про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко в ефірі 5 каналу.

«Завтра, я думаю, або, в крайньому випадку, в середу ми передамо документи на розгляд до ЦВК», – сказав він 9 вересня, повідомляє Радіо Свобода.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що ЦВК розглядатиме в комплексі ці документи, в тому числі й ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону на присутність на цих зборах членів ЦВК.

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«Я думаю, мені було б недоречно говорити за всю ЦВК і розписуватися, як комісія кваліфікує цей захід. Надійдуть документи, і я думаю, ми тоді дуже уважно розглянемо їх з точки зору відповідності Конституції, закону про всеукраїнський референдум, іншим законодавчим актам України, позиції Конституційного суду в багатьох рішеннях. Думаю, в тому числі предметом дослідження будуть ухвали Окружного адмінсуду Києва», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Європейської партії України заборонив Комуністичній партії організовувати і проводити збори громадян з приводу проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу (приєднання) України до Митного союзу.

Також постановою суду Центральної виборчої комісії заборонено направляти свого представника на збори громадян України про проведення всеукраїнського референдуму.

Проте 3 вересня Симоненко сказав, що збори громадян з підготовки референдуму все ж таки відбудуться 8 вересня.

За даними ЗМІ, Компартія подала друге повідомлення в ЦВК і вказала, що збори відбудуться 8 вересня, але тема зборів інша – вступ в ЄврАзЕС.

8 вересня учасники зборів, які проходили на стадіоні "Спартак", затвердили питання на всеукраїнський референдум: «Чи підтримуєте ви приєднання України до Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації?» з варіантами відповіді «та» або ні».