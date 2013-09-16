Єфремов не виключає, що ПР оскаржить позбавлення Маркова мандата

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає оскарження юристами фракції рішення суду про позбавлення депутата Ігоря Маркова повноважень і сподівається, що надалі суди не виноситимуть такі самі ухвали щодо інших членів фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав сьогодні на брифінгу в парламенті.

Він підкреслив, що рішення ВАСУ має виконуватися, але при цьому зазначив, що у фракції чекають ухвалу суду з тим, щоб розібратися.

«Ми хотіли б стати на захист депутата фракції», - додав Єфремов.

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяву екс-народного депутата Юрія Кармазіна про готовність звертатися до судів з приводу позбавлення повноважень деяких інших депутатів-«регіоналів» Єфремов висловив сумнів, що Карамзін зможе добитися своє мети.

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«Як я бачу у даного нашого колишнього колеги звужуються можливості з приводу прийняття відповідних рішень і спекулювання на цій темі. Я слабо собі уявляю, які аргументи може знайти він щодо інших членах нашої фракції, тим більше членів нашої партії», - підкреслив Єфремов.

Коментуючи інформацію в ЗМІ про те, що ситуація з Марковим свідчить про проблеми в Партії регіонів, лідер фракції підкреслив, що Марков не був членом Партії регіонів.

«Він член іншої партії, він увійшов до нашої фракції і, на жаль, за той час, коли він працював у нашій фракції, у нас було мало можливості поспілкуватися, тому що він, відверто кажучи, не активно працював у фракції», - сказав Єфремов.

Він додав, що ніколи не примушував депутатів-«регіоналів», у тому числі й Маркова, голосувати за ті чи інші законопроекти.

Коментуючи заяву Маркова про те, що він написав заяву про вихід з фракції ПР, Єфремов зазначив, що Марков «не є членом партії, і тому, як він увійшов до фракції, так він і може вийти з неї».

Водночас Єфремов підкреслив, що ситуація з позбавленням Марков мандата неприємна, і з свого боку фракція ПР робитиме все можливе, щоб розібратися в ній. Він додав, що хотів би поговорити з Марковим, щоб знати його позицію, а не читати про неї в ЗМІ.

Єфремов також відзначив необхідність внести зміни до законодавства і вилучити норми, керуючись якими «такі юристи як Кармазін, можуть подавати відповідні подання, а суди - ухвалювати відповідні рішення».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 у Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Авторами позову до ЦВК про визнання протиправної її бездіяльності і про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є три особи, зокрема Юрій Кармазін.

14 вересня Марков повідомив, що написав заяву про вихід з фракції Партії регіонів і попросив спікера оголосити її на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Марков - лідер партії «Родина» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №133 у Київському районі Одеси. Марков здобув перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46% голосів. Всього Марков набрав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів