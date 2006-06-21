У Києві ліквідовно аварію на станції метро ”Вирлиця”

Аварію на станції метро “Вирлиця” Сирецько-Печерської лінії в Києві ліквідовано, і сьогодні вона працює в звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Київського метрополітену”.

“Сьогодні з моменту початку роботи метро станція відкрита для пасажирів. Відкрито рух на вхід та вихід”, - сказав керівник прес-служби Олександр СУББОТІН.

Нагадаємо, вчора о 16.32 станція “Вирлиця” була тимчасово закрита для пасажирів, оскільки через помилку “Київметробуду” при проведенні робіт з гідроізоляції почалось підтоплення станції. Пасажирів було терміново евакуйовано за допомогою ліфтів та службового входу. Потяги до кінця роботи метрополітену на лінії курсували від станції "Харківська" до «Бориспільської» без зупинки на "Вирлиці".