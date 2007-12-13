Кому дзвонили з Банкової: Богатирьова з Колесниковим одне на одного кивають

Один із лідерів фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова спростовує інформацію по те, що першим віце-спікером може стати представник цієї політичної сили.

Про це вона сказала в коментарі Українській правді.

"Такого не було", - сказала вона на питання про відповідні домовленості.

Разом з тим на запитання, хто з секретаріату президента тисне на депутатів Партії регіонів щодо голосування за кандидатуру Юлії Тимошенко, кому з депутатів дзвонили з цього приводу, Богатирьова відповіла: "Нікому".

На репліку, що таку новину роздала прес-служба Партії регіонів, Богатирьова сказала, що нічого про це не знає й спитає в колег.

Так само не зміг відповісти на питання про дзвінки з Банкової і Борис Колесников, який порадив звернутися з цим питанням до Богатирьової.