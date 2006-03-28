Політрада «Нашої України» висловилась за створення коаліції з БЮТ і СПУ

Політрада блоку «Наша Україна» висловилась за підписання меморандуму про створення демократичної коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народний Союз Наша Україна”, таке рішення було прийнято на засіданні під головуванням голови політради Романа БЕЗСМЕРТНОГО. У ньому взяли участь лідери усіх партій, що входять до «Нашої України»: Анатолій КІНАХ (ПППУ), Борис ТАРАСЮК (НРУ), Анатолій МАТВІЄНКО (УРП “Собор”), Олексій ІВЧЕНКО (КУН), Володимир СТРЕТОВИЧ (ХДС). Також у засіданні політради взяв участь прем’єр-міністр України, №1 в списку блоку «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ, який поінформував партійців про свою зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Ми констатуємо, що парламентські вибори-2006 року відбулися чесно, такий підхід до виборчого процесу об’єднує Україну. Сьогодні ми маємо говорити не про розподіл портфелів, а про розвиток нашої держави – програму уряду і подальше виконання програми Президента», - наголосив прем’єр-міністр України. Ю.ЄХАНУРОВ також сказав, що «має бути сформована коаліція демократичних сил».

На нараді відзначили, що коаліція має бути окреслена меморандумом, але буде легітимізована після підписання відповідними членами фракцій у парламенті.

Голови партій, які входять до блоку «Наша Україна», поінформували про рішення своїх керівних органів щодо створення парламентської коаліції. Так, А.КІНАХ заявив, що ПППУ «підтримує створення демократичної коаліції, яка консолідуватиме суспільство і ставитиме за мету виконання програми Президента».

За словами В.СТРЕТОВИЧА, його партія “також підтримує створення демократичної коаліції в рамках «трійки» - «Наша Україна», БЮТ, СПУ і вимагає скасувати депутатську недоторканність”.

Також на підтримку коаліції у рамках «трійки» висловився лідер НРУ Б.ТАРАСЮК. Він не виключив приєднання до такої коаліції представників інших політичних сил і наголосив на трьох умовах, за яких можна «починати якісь розмови з представниками Партії регіонів». «Перша – відмова від ідей федералізму. Друга – відмова від статусу державної для російської мови. Третя умова – визнання евроінтеграційного шляху України», - заявив Б.ТАРАСЮК.

«Трійка» уже має в парламенті більше 226 голосів і де-факто вже сформувала демократичну коаліцію. Не виключаю, що до цієї більшості на індивідуальній основі приєднаються інші депутати», - сказав голова КУНу О.ІВЧЕНКО.

Президії «Нашої України» та УРП «Собор» відбудуться сьогодні ввечері.

Прийнято рішення про проведення політради блоку «Наша Україна» 29 березня і вироблення подальшого механізму щодо процедури підписання.

Коаліція має бути проголошена у день оприлюднення офіційних даних ЦВК щодо результатів парламентських виборів 2006 року.

Усе про вибори: читайте новини он-лайн у відкритом доступі