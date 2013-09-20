Рибак виконає рішення суду щодо Маркова

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту.

Він нагадав, що згідно з рішенням суду вибори в 133 окрузі визнано не дійсними. Як відомо, у цьому окрузі був обраний депутатом Марков.

Рибак нагадав, що рішення суду набрало чинності і “ми будемо виконувати рішення”.

При цьому Рибак не уточнив, чи йдеться про блокування картки для голосування Маркова.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

Таким чином суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 у Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

Авторами позову до ЦВК про визнання протиправної її бездіяльності і про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є три особи, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.