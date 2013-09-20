Янукович упевнений, що Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС
11:51, 20 вересня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович впевнений, що на Вільнюському саміті Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС.
У нас немає ніяких застережень, безумовно - Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі.
«У нас немає ніяких застережень, безумовно», - наголосив він, відповідаючи на запитання про перспективи підписання Угоди про асоціацію у листопаді у ВІльнюсі.
У свою чергу, Президент Литви Даля Грібаускайте наголосила, що все залежатиме тільки від України.
“Я думаю - так, тому що ми (ЄС - УНІАН) готові і хочемо цього... У нас є ще 30 хвилин зустрічі з Президентом Януковичем один-на-один. Може, після цього взагалі все проясниться”, - сказала Президент Литви.
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