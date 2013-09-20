Янукович упевнений, що Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі.

«У нас немає ніяких застережень, безумовно», - наголосив він, відповідаючи на запитання про перспективи підписання Угоди про асоціацію у листопаді у ВІльнюсі.

У свою чергу, Президент Литви Даля Грібаускайте наголосила, що все залежатиме тільки від України.

“Я думаю - так, тому що ми (ЄС - УНІАН) готові і хочемо цього... У нас є ще 30 хвилин зустрічі з Президентом Януковичем один-на-один. Може, після цього взагалі все проясниться”, - сказала Президент Литви.