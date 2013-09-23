Прокурор: Тимошенко каже одне, а демонструє зовсім інше

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після чергового судового засідання у справі ЄЕСУ заявила представник державного обвинувачення Вікторія Калита.

“Сторона захисту продовжує дотримуватися своєї стратегічної лінії щодо ухилення від відкритого судового розгляду даної кримінальної справи. Робилася на публіку оцінка доказів у даній кримінальній справі, що не можливо робити за законом, але реального бажання сторони захисту досліджувати докази в судовому засіданні, як цього вимагає закон, процесуальний закон, ми поки що не бачимо”, - сказала Калита.

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Вона зазначила, що у справі ЄЕСУ “не досягнуто ще певного прогресу”, для початку розгляду справи по суті потрібна явка підсудної Тимошенко.

“Для цього потрібно одне - явка в судове засідання підсудної Тимошенко, яка, як ми бачимо, демонструє подвійні стандарти: говорить про одне, а демонструє зовсім інше, і в судове засідання не з’являється”, - сказала прокурор.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи готове держобвинувачення заявити клопотання про доставку Тимошенко в суд, Калита сказала: “Ми не хочемо давати будь-яких підстав для того, щоб сторона захисту могла робити провокаційні випади в сторону держобвинувачення про застосування будь-якого примусу і будь-яких тортур”. Прокурор наголосила, що на даній стадії процесу представники держобвинувачення дотримуються позиції, що “необхідна добра воля підсудної з’явитися в судове засідання”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Київський райсуд Харкова знову переніс розгляд кримінальної справи проти Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України». Наступне засідання має відбутися 25 жовтня о 15.00.

Суд переносить розгляд справи щодо ЄЕСУ з квітня 2012 року через відмову Тимошенко бути присутньою на засіданнях.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.