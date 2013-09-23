Азаров заявляє, що через високу ціну Україна відмовиться від російського газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав в інтерв'ю російському телеканалу «Росія 24».

«Ми вважаємо, що рано чи пізно російське керівництво піде нам на зустріч. Що відбувається? Ми скорочуємо закупівлі російського газу – ми змушені займатися диверсифікацією, купувати на інших ринках цей газ, ми змушені скорочувати споживання газу, десь котельні переводити з газу на вугілля. В результаті, якщо так справа піде – ми вже майже в два рази скоротили закупівлі газу, ми практично відмовимося від російського газу», - сказав Азаров.

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За його словами, виникає питання, чи піде відмова України від закупівель газу на користь «Газпрому», який втратить найбільший ринок.

«Якщо на ринку продавець встановлює ціну і відлякує всіх покупців, він продовжує стояти з такою ціною і його товар ніхто не купує або він дивиться на покупців і гнучко реагує», - сказав прем'єр.

За словами Азарова, Україна не приховує, що проводить колосальну роботу, яка приведе до того, що країна відмовиться від закупівель російського газу.

«Це буде великим мінусом і для «Газпрому, і для нас. Ми змушені відволікати ресурси і витрачати їх хоч і на потрібну справу в перспективі, але зараз для нас першочергові інші завдання», - сказав прем'єр-міністр України.

При цьому він додав, що зараз купуються вишки, проводиться буріння на шельфі, укладаються угоди про видобуток сланцевого газу, планується почати видобуток газу на виснажених родовищах з використанням нових технологій. При цьому Азаров нагадав, що раніше Україна видобувала 70 млрд куб. газу.

За його словами, через 2-3 роки Україна зможе сама себе повністю забезпечувати газом.

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.