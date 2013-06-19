В Індії жертвами зсувів і повені стали 130 людей

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал NDTV.

Раніше повідомлялося про 80 ​​загиблих. Серед жертв - п'ятеро військових, які брали участь у рятувальних операціях. Зниклими безвісти вважаються сотні людей, в тому числі 45 поліцейських. Найбільше число жертв - 102 людини - зафіксовано в Уттаракханд.

Цього року сезон дощів в північній Індії, в тому числі в столиці, почався значно раніше, ніж зазвичай. Зливи стали причиною зсувів, повеней, найсильніше постраждали Уттаракханд і Хімачал-Прадеш. Дощі викликали розлив Гангу і низки його приток. Зруйновано сотні будинків, мости. Тисячі прочан не змогли потрапити в священні для індусів храми Уттаракханд, в даний час влада розміщують людей в будівлях місцевих шкіл і коледжів.

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ВПС Індії використовують близько 20 вертольотів, зокрема, нові Мі-17В-5 російського виробництва, для евакуації людей, які через стихію опинилися фактично заблокованими на дахах будинків або на розмитих дорогах. З вертольотів людям передають ковдри, медикаменти, їжу. У рятувальних операціях беруть участь близько п'яти тисяч військових. Очікується, що в середу прем'єр-міністр Манмохан Сінгх і голова владної коаліції Соня Ганді відвідають Уттаракханд.

Влада Делі, побоюючись розливу річки Ямуна, що протікає в місті, евакуювала близько 15 тисяч чоловік, що живуть безпосередньо на її берегах. За даними NDTV, рівень води в Гангу та притоках у вівторок почав знижуватися.