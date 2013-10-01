3 жовтня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться засідання Українського дискусійного клубу Тема обговорення : «Чи виживе українська економіка в ЗВТ з ЄС ?»

Учасники дискусії :

1. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО - культуролог , Інститут стратегічного партнерства

2 . ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО - віце -президент Інституту Горшеніна

3 . ВІКТОР СУСЛОВ - представник України в Євразійської економічної комісії

4 . ВАСИЛЬ ЮРЧИШИН - директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова

5 . ОЛЕКСАНДР ХАРЕБІН - генеральний директор журналу «Експерт Україна »

6. ПАВЛО КУХТА - економічний аналітик

Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна. Співорганізатор заходу - Інститут стратегічного партнерства.

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