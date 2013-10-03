Кваснєвський сподівається, що Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС

Про це після зустрічі з екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко у лікарні в Харкові сказав Кваснєвський на ходу, відповідаючи кореспонденту УНІАН.

“Маємо надію. Працюємо над цим”, - сказав Кваснєвський у відповіді на запитання, чи підпише Україна Угоду про асоціацію з ЄС в листопаді.