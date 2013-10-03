Кокс і Кваснєвський прибули до Тимошенко

16:15, 03 жовтня 2013
Політика
577 0

У Центральну клінічну лікарню “Укрзалізниці” у Харкові для зустрічі з екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко прибули керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Александр Кваснєвський.

о 16.05 кортеж автомобілів з керівниками моніторингової місії заїхав на територію лікарні. / Фото : Офіційний сайт ВРУ

Як передає кореспондент УНІАН, о 16.05 кортеж автомобілів з керівниками моніторингової місії заїхав на територію лікарні.

Перед цим до клініки прибули прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, начальник Управління Державної пенітенціарної служби у Харьківській області Євген Бараш і начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

Читайте також: Місія Європарламенту чекає рішення Януковича у справі Тимошенко - Кокс

Близько 10 прихильників Тимошенко, які чергують поруч із прохідною медзакладу, зустріли кортеж вигуками: “Юлі - волю!”. Крім того, вони розгорнули прапор із символікою ВО “Батьківщина”, а також тримають кілька плакатів із портретами Тимошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter