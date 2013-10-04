Україна виділила 9 мільйонів на демаркацію кордонів

Державне агентство земельних ресурсів України 23 вересня уклало низку угод з державними спеціалізованими підприємствами на роботи, пов’язані з демаркацією кордонів України з Росією та Молдовою на суму 9,06 млн грн. Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

На демаркацію та делімітацію кордонів з Росією виділено 3,47 млн грн. У тому числі на демаркацію кордону на Сумсько-Брянській ділянці – 0,50 млн грн, на Сумсько-Курській ділянці – 0,09 млн грн, на Чернігівській ділянці – 2,88 млн грн.

На кордони з Молдовою виділено 4,65 млн грн.

Ще 0,94 млн грн. виділено на забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі на західному та російському кордонах України.

Нагадаємо, що сьогодні вночі на кордоні з Росією нелегал підірвав себе і поранив прикордонників.