«Рейтингові школи-пансіони Великої Британії» запрошують: міжнародна освітня виставка в Києві

12 жовтня 2013 року у Києві відбудеться міжнародна освітня виставка «Рейтингові школи-пансіони Великої Британії». Виставка відбудеться за інформаційної підтримки Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні.

Відвідувачам виставки буде надана унікальна можливість:

зустрітися з директорами шкіл-пансіонів Великої Британії, яким з року в рік присуджуються найбільш високі рейтинги в світі: Caterham, Berkhamsted, St Mary's Cambridge, St Francis, St Leonards Mayfield, ISCA (International School of Creative Arts), Bellerbys College, Duff Miller College, Gordonstoun School та ін.;

поспілкуватися з представниками цих британських навчальних закладів, отримати індивідуальні консультації;

дізнатися про перспективи продовження середньої освіти у школах і пансіонах Великої Британії, про підготовчі університетські курси;

отримати консультації щодо програм підготовки до вступу в Оксфордський і Кембріджський університети, Лондонську Школу Економіки, Гарвардський, Єльський університети;

отримати консультації щодо складання творчого портфоліо від представників британської школи International School of Creative Arts, ISCA – світового лідера з підготовки фахівців у галузі мистецтва, медіа та моди (президент школи дизайнер Джиммі Чу – Jimmy Choo).

Школа Caterham – постійний лідер рейтингів шкіл-пансіонів Великої Британії – проведе вступні інтерв'ю-співбесіди для школярів віком від 10 до 16 років.

Уперше в Україні буде представлена ​​школа-пансіон Gordonstoun, у якій здобули освіту три останні покоління королівської сім'ї Великої Британії. Зокрема, в Gordonstoun навчалися Герцог Единбурзький Філіп, його син Принц Уельський Чарльз, Принци Едвард і Ендрю, а також діти Принцеси Анни – Зара і Пітер.

Місце та час проведення міжнародної освітньої виставки «Рейтингові школи-пансіони Великої Британії»:

Готель Hyatt Regency Kiev

(адреса: Київ, вул. Алли Тарасової, 5; вхід від Софійської площі)

12 жовтня 2013 р., з 11:00 до 17:00

Вхід безкоштовний. Тільки за попередньою реєстрацією за телефонами організаторів.

Серед відвідувачів виставки 12 жовтня буде розіграний курс навчання «Англійське Різдво в Артеку». Програма включає вивчення англійської мови та відпочинок у дитячому таборі «Артек» з 03 по 11 січня 2013 року.

Усі відвідувачі виставки отримають запрошення на Дні Великої Британії в Україні (British Days in Ukraine) – проект Посольства Великобританії та UKTI (UK Trade and Investment), які відбудуться у березні 2014 року. Серед відвідувачів British Days у березні буде розігране безкоштовне навчання (короткостроковий літній курс англійської мови) у престижному коледжі Bellerbys College (Oxford).

Організатор виставки – Освітня група «ДонСтрім» (www.donstream.com.ua, 044-4960948, 044-2793584, 050-9532363).

Довідка

Освітня група «ДонСтрім» – перша українська компанія, що 20 років тому відкрила для учнів в Україні можливості отримання освіти в зарубіжних навчальних закладах. Один з лідерів українського ринку в галузі надання освітніх послуг за кордоном. Офіційний представник провідних університетів світу, коледжів, мовних шкіл, шкіл-пансіонів. Офіційний ексклюзивний представник Університету Мистецтв, Лондон в Україні. Здійснює діяльність з 1993 року.

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