Коаліція буде вимушена голосувати за ”чорта-біса”

Сьогодні на політраді Соціалістичної партії України, а також на засіданні фракції соціалісти будуть “з’ясовувати” своє ставлення до кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав лідер СПУ Олександр МОРОЗ, коментуючи рішення президії партії «Народний Союз Наша Україна» рекомендувати кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера.

При цьому О.МОРОЗ нагадав, що в коаліційній угоді не передбачено право вето на якусь кандидатуру, запропоновану одним із учасників коаліції.

«Назвуть вони чорта-біса, будуть голосувати, очевидно, за нього, якщо буде коаліція створена», - підкреслив О.МОРОЗ.

Він сказав, що не хоче висловлювати особистих міркувань з приводу якоїсь кандидатури. За його словами, якщо П.ПОРОШЕНКА буде обрано керівником парламенту, то «ясно, що некоректно висловлюватися проти голови якимось чином, краще в обличчя йому щось сказати».

За словами О.МОРОЗА, якщо ця кандидатура уособлює позицію всієї «Наша Україна», то з цим мають визначатися саме партійні органи. О.МОРОЗ підкреслив, що на минулому тижні з боку «Нашої України» було офіційно заявлено про те, що вони висувають кандидатом на посаду голови Верховної Ради України Юрія ЄХАНУРОВА. «Чому вони змінили своє ставлення до цієї кандидатури, треба вияснити окремо, і я не готовий давати коментарі», - сказав лідер СПУ. Він зазначив, що йому поки що невідомо про рішення «Нашої України» щодо висунення кандидатури П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президія "Народного Союзу Наша Україна" вирішила запропонувати раді партії висунути кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду голови ВР.

За словами керівника інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяни МОКРІДІ, інший претендент на посаду спікера Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зняв свою кандидатуру, після чого так само вчинив Юрій ЄХАНУРОВ.

Раніше представник СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ відповів ствердно на запитання журналістів, чи голосуватимуть соціалісти за кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера, якщо її запропонує “Наша Україна”.