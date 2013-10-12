МВФ: діалог з Україною впав у сплячку

Директор Європейського департаменту Фонду Реза Магаді констатував це, відповідаючи на запитання ІТАР-ТАСС сьогодні на брифінгу для журналістів у Вашингтоні.

"Нам відомо про інтерес української влади до діалогу з Фондом за програмою, - сказав фахівець. - Такі дискусії велися, то перериваючись, то знову відновлюючись. Але в України є дуже складні виклики, особливо на структурному фронті".

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Магаді зазначив, що МВФ необхідна відкритість українського уряду щодо порядку денного реформ, щоб з'явився реалістичний шанс на нову програму Фонду "Сподіваємося, вона з'явиться. Але поки її немає", - додав він.

"Діалог останнім часом "впав у сплячку", - продовжив представник МВФ." Ми раді будемо відновити цей діалог, але він зможе принести успіх, тільки якщо ми побачимо досить серйозне ставлення до тих реформаторських викликів, на які необхідно відповісти цій країні", - додав глава Європейського департаменту Фонду.

Нагадаємо, Україна веде переговори з МВФ щодо нової угоди stand-by. Однією з ключових умов для отримання Україною фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду є підвищення тарифів на газ для населення на 40%.