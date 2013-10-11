Україна пропонує МВФ вилучити вимогу про підвищення ціни на газ

За словами міністра, таку можливість дають перспективи використання потенціалу внутрішнього видобутку газу, а також проведення заходів з енергозбереження.

«Ми хочемо вилучити з нашої дискусії, з нашого переговорного процесу, питання підвищення тарифів на газ для населення», - підкреслив міністр в ході зустрічі з іноземними ЗМІ.

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При цьому, на його думку, підтвердженням перспективності розвитку внутрішнього видобутку газу є інтерес, який виявляють до України найбільші енергетичні корпорації.

«Ви зрозумійте, що просто так не приходять Shell, Chevron і Exxon Mobil в Україну, просто так, в землі попорпатися. Вони, природно, прийшли сюди знаючи, що тут є газ. Ви знаєте, що вже в Харківській області перші свердловини дали позитивний дебет, тобто газ є, це підтвердили. Тому, якщо у нас в 2015 році піде перший газ, то питання необхідності підвищувати тарифи на газ, якщо ми будемо мати достатньо свого газу, відпадає автоматично. Саме це один з аргументів, який ми намагаємося, щоб почув МВФ», - зазначив Ігор Прасолов в бесіді з журналістами.

У той же час, він повідомив, що Україна готова обговорювати варіант заміни вимоги про підвищення цін на газ на інші вимоги.

«Ми ведемо переговори про те, щоб вимогу про підвищення тарифів на газ для населення поміняли на якісь інші вимоги», - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент Віктор Янукович з оптимізмом дивиться на можливість українського уряду досягти в 2013 році угоди з МВФ про надання Україні кредиту в розмірі $14,3 млрд.